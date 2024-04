Campo scuola Ana per conoscere gli alpini, 1° raggruppamento Liguria a Vinadio (Foto)

Conoscere gli alpini, quello che fanno, come lavorano e operano quotidianamente. E' lo scopo dei campi scuola per ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni, della durata di 15 giorni ciascuno che verranno organizzati nel 2024 dall’Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini del 1 raggruppamento Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta accoglieranno i giovani a Vinadio (CN) dal 17 al 31 agosto.

La parola d’ordine nel campo sarà condivisione: ragazzi e ragazze della stessa età si potranno incontrare e fare insieme un percorso che li porterà a conoscere gli alpini, quello che fanno, come lavorano e operano quotidianamente.

Le iscrizioni sono aperte. "Nel periodo di permanenza al campo si potranno, infatti, incontrare i volontari delle varie specialità della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini (cinofili, alpinisti, logisti, addetti all’antincendio boschivo, all’attività idrogeologica, sub e salvamento fluviale, droni, informatica e telecomunicazioni, ecc.) e della sanità alpina (primo soccorso, logistica ospedale da campo) che coinvolgeranno i ragazzi con attività in aula e di pratica sul campo" - fanno sapere gli organizzatori - "Inoltre, visto lo stretto legame dell’Associazione Nazionale Alpini con le Truppe Alpine si potranno incontrare i militari e visitare alcune caserme operative. Si potranno condividere momenti conviviali, avere uno scambio di opinioni e comprendere, per chi lo ritenesse di interesse, il funzionamento delle forze armate nell’era moderna".