Bordighera: appuntamento imperdibile alla Biblioteca Bicknell in occasione della Giornata Mondiale del Libro 2024

Domani, martedì 23 aprile alle ore 16.00, appuntamento imperdibile presso il Museo Biblioteca Bicknell di Bordighera in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e in adesione alla campagna nazionale di promozione alla lettura “Il Maggio dei Libri 2024 - Se leggi ti lib(e)ri”, con la presentazione e visita guidata “Libri antichi e rari e dove trovarli” dedicata ai libri più preziosi e rari conservati nel Museo Bicknell.

L’occasione permetterà al pubblico di ammirare alcuni dei libri più spettacolari delle collezioni come gli atlantici Theatrum orbis terrarum pubblicato ad Anversa nel 1586 da Abraham Ortelio per i tipi di Plantin, il Novum theatrum Pedemontii et Sabaudiæ stampato a Copenaghen nel 1726 e il magnificamente illustrato Della trasportatione dell'obelisco vaticano et delle fabriche di nostro signore papa Sisto V stampato a Roma nel 1590 e di dialogare con i bibliotecari Giovanni Russo e Marta Dolmetta che mostreranno dal vero le peculiarità dei volumi esposti illustrando le affascinanti caratteristiche di produzione dei libri antichi.