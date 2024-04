Ventimiglia: martedì prossimo, ultimo appuntamento del corso di Geopolitica e Globalizzazione dell'Unitre Intemelia

Nell’ambito delle problematiche di attualità sollevate dal funzionamento dell’O.M.S., il tema sanitario verrà trattato a conclusione del corso di Geopolitica e Globalizzazione tenuto dal prof. Giancarlo Memmo, condividendo con gli allievi e gli uditori, il film “L’olio di Lorenzo” (interpretato da Nick Nolte e Susan Saradon, regia di George Miller). Tratto da una storia vera, nel film si narra la drammatica vicenda della famiglia Odone e della malattia del piccolo Lorenzo: l'adrenoleucodistrofia. Gli allievi potranno così riflettere sul tema di estrema attualità dei protocolli medico scientifici, sulla loro rigidità e in generale sul dibattito che riguarda la Scienza medica: il film inizia con la citazione di un frammento della canzone dei guerrieri Swhaili dell’Africa Centro Orientale: ”La vita ha un significato nella lotta. Trionfo o sconfitta nelle mani degli Dei... Quindi celebriamo la lotta”, un messaggio di buon auspicio per tutte le persone che soffrono per la loro condizione sanitaria, perché le uniche battaglie perse sono quelle non combattute.

La lezione inizierà alle ore 15.30, nella sede dell’Unitre di Via Sottoconvento 84 a Ventimiglia, si raccomanda come sempre la massima puntualità.