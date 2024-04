Elezioni Sanremo: Rolando assicura le associazioni sul restyling di Porto Vecchio

Si è tenuto ieri pomeriggio l’incontro con gli operatori del Porto Vecchio con il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, accompagnato dai candidati al consiglio comunale di Sanremo Domani Barbara Piro, Nicholas Capurro e Claudio Battaglia.



“Durante la nostra riunione - ha evidenziato Rolando -, ho presentato loro il nuovo progetto per il Porto di Sanremo e ho preso l’impegno di confrontarmi con tutte le Associazioni e tutti i lavoratori in modo da effettuare le modifiche necessarie per soddisfare le esigenze di tutti, sia durante la costruzione del Porto sia nella fase finale.



Tutti dovranno avere le garanzie di continuità della loro attività senza disagi. Sarà necessario minimizzare l’impatto sulla città durante la costruzione delle opere a terra, in particolare del tunnel di variante in Via Nino Bixio e del parcheggio interrato.



Sanremo deve continuare ad essere attrattiva anche durante i lavori di costruzione e questo obiettivo può essere raggiunto solo dopo una minuziosa concertazione con l’impresa costruttrice e con tutti i cittadini di Sanremo”.