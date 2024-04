Oltre 3.700 alunni nelle “Aule in riva al mare” che il nostro territorio offre tutto l’anno

Sono in forte crescita i numeri di questa silenziosa ma sempre più importante parte della blue economy ligure; ben 1.275 gli studenti che dal 25 marzo ad oggi hanno raggiunto le coste del ponente ligure, nello specifico Imperia e Loano, per i viaggi d’istruzione scolastici. Sono attesi fino a metà giugno altri 2.500 ragazzi, che hanno scelto queste zone per partecipare alle attività educative e di scoperta del territorio organizzate dal centro di educazione ambientale Costa Balenae del Centro di Formazione G. Pastore di Imperia.

Le scolaresche provengono principalmente dalle provincie di Torino, Cuneo, Milano e Genova per viaggi giornalieri o soggiorni più lunghi.

Accompagnati dalle esperte ed appassionate guide di Costabalenae, i ragazzi esplorano il litorale marino attraverso giochi ed attività di ricerca, incontrano i pescatori per conoscere le loro storie ed osservare le imbarcazioni e il pescato del giorno, visitano il centro per la conservazione della testuggine palustre Emys di Albenga.

Le attività sono pensate per “imparare facendo”, attività sensoriali e di scoperta all’aria aperta per conoscere e rispettare l’ecosistema marino e terrestre. Le guide, biologi ed educatori, attraverso percorsi strutturati di outdoor education fanno conoscere le principali caratteristiche del Mar Ligure, dell’ecosistema marino e dei suoi abitanti al fine di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di tutelare e conservare gli ambienti naturali.

Le attività sul porto sono ulteriormente valorizzate dalla consolidata collaborazione con il Consorzio porto peschereccio di Imperia, l’Associazione pescatori “La Bussola” di Loano e la Direzione del Porto Marina di Loano.