Sanremo: serie di furti nei negozi del centro, rubati materiali e denaro. Indagini della Polizia

Serie di furti, nella notte tra giovedì e ieri, in diversi esercizi commerciali del centro di Sanremo. In particolare sono stati presi di mira alcuni negozi tra corso Garibaldi, via Pallavicino e via XX Settembre.

I ladri sono entrati nei negozi forzando le saracinesche e le porte di ingresso, rubando materiale e denaro contante, trovato nelle casse. Ovviamente sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

Alcuni dei commercianti hanno già sporto denuncia mentre altri loro faranno probabilmente nelle prossime ore. Del caso si stanno occupando gli agenti del Commissariato matuziano, che stanno visionando le immagini delle telecamere cittadine presenti nella zona.