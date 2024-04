Sanremo: cantiere parcheggio di piazza Eroi, incontro in comune per i ristori ai commercianti

Si è svolto ieri, in Comune a Sanremo, un incontro fra i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, l’assessore Mauro Menozzi e la dirigente alle Attività Produttive, Linda Peruggi, per affrontare la questione dei ristori per le attività a ridosso del cantiere di piazza Eroi.

L'assessore Menozzi si è dimostrato disponibile a trovare una soluzione per valutare i rimborsi per le attività commerciali fortemente penalizzate dalla presenza del cantiere. Gli uffici tecnici, coordinati dalla dirigente Peruggi, stanno preparando una modifica del regolamento per i contributi alle attività locali, al fine di inserire un articolo per valutare, volta per volta, in base a tabelle in fase di sviluppo, il contributo una tantum da assegnare alle attività penalizzate da cantieri disagevoli.

Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, che da ottobre stanno seguendo la problematica passo dopo passo, con grande attenzione, hanno preso atto della disponibilità dimostrata dall’assessore e dagli uffici comunali e continueranno a vigilare affinché si giunga a una definizione concreta della questione.