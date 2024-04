‘Cura, conservazione e tutela dei valori dell’agroalimentare ligure’, il bilancio del convegno al Polo Universitario di Imperia

Si è svolto venerdì 12 aprile 2024 presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Imperia, Dipartimento di Giurisprudenza, un interessante Convegno dal titolo “Cura, conservazione e tutela dei valori dell’agroalimentare ligure”.

Oggetto dell’incontro formativo, evento accreditato dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria, dall’Ordine degli Avvocati di Imperia e da quello di Savona, è stato il tema delle eccellenze del territorio ligure e della loro tutela storica, giuridica ed economica, infatti nel corso della mattinata si è parlato di tradizioni, ma anche di tutela giuridica sia sotto il profilo civilistico che sotto il profilo penalistico.

Il Convegno è stato aperto dai saluti e da un’introduzione della Prof.ssa Simonetta Ronco, ideatrice dell’evento, docente di Diritto Commerciale dei corsi Magistrale e Triennale di Giurisprudenza presso l’Università di Genova e il Polo Universitario di Imperia. Sono intervenuti al Convegno in qualità di relatori: il Dott. Alessandro Giacobbe, storico ed esperto di enogastronomia ligure, il quale ha parlato di olivicoltura, olio e olive in Liguria dall’età romana alle indicazioni geografiche; la Prof.ssa Antonella Madeo, Associato di Diritto Penale dell’Università di Genova, che ha affrontato il tema delle frodi alimentari; il Dott. Ivan Currà, Vicequestore della Polizia di Stato - Dirigente della Sez. Investigativa periferica del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, che ha trattato le investigazioni e le agromafie; la Dott.ssa Eleonora Rubino, laureata con lode e dignità di stampa in diritto agroalimentare e autrice di un recente libro sulla disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare, la quale si è occupata di DOP e IGP agroalimentari: normativa di settore, compreso il nuovo Testo Unico UE sul Sistema IG di prossima entrata in vigore, ed eccellenze del territorio ligure. È stata messa a disposizione del pubblico presente all’evento una relazione su “La specificità agroalimentare in un territorio transfrontaliero che fa esperienza dei propri legami storici mediterranei e mondiali, tentativo di una riflessione giuridica per una tutela dinamica” dell’Avv. Giuseppe Durazzo, Console onorario di Albania a Montecarlo ed esperto di diritto agroalimentare; l’incontro si è concluso con la testimonianza di Cristina Armato, piccola produttrice olivicola di un piccolo borgo ligure.