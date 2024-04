Tutto pronto per il vernissage della mostra di Marco Farotto “Personaggi di ieri a Bordighera”

Si terrà martedì 30 aprile alle 16.30 presso l’ex Chiesa Anglicana il vernissage della mostra di Marco Farotto “Personaggi di ieri a Bordighera”; il polo culturale di via Regina Vittoria continua così ad essere al centro della primavera d’arte della città delle palme, dopo aver ospitato l’antologica di Sergio Gagliolo.

Saranno oltre 50 le opere in mostra, dipinte da Marco Farotto nel corso degli ultimi 20 anni e dedicate alle personalità che hanno segnato la storia recente di Bordighera: Claude Monet, Charles Garnier, Marcello Cammi, Raoul Zaccari, Giancarlo Golzi sono solo alcuni tra i ritratti di una ideale galleria, lunga oltre un secolo, che illustra pagine significative. Verrà allestita inoltre una sezione con le immagini di coloro che oggi vivono e animano la scena cittadina.

Dopo l’inaugurazione del 30 aprile, “Personaggi di ieri a Bordighera” sarà aperta tutti i giorni fino al 19 maggio, dalle 16.30 alle 19.30; per l’occasione è stato realizzato un catalogo con l’introduzione di Gisella Merello e la presentazione di Fulvio Cervini.

“Una mostra di particolare valore, non solo per la sua valenza artistica: ho infatti apprezzato la volontà di Marco Farotto di rendere le sue opere anche uno strumento formativo per le scuole. Essere consapevoli del passato del proprio territorio è la strada migliore per comprenderlo e con “Personaggi di ieri a Bordighera” l’artista offre una preziosa opportunità non solo ai più giovani, ma a tutti coloro che vorranno approfondire la storia cittadina attraverso gli importanti personaggi che hanno contribuito a scriverla.” dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito.