Il Sindaco di Bordighera ieri al G20s Destination Summit delle Comunità Marine di Caorle

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha preso parte ieri al G20s Destination Summit delle Comunità Marine di Caorle, per presentare ‘Bordighera en plein air – Esperienze culturali outdoor tra ville, giardini e Monet’.

Il progetto è stato infatti riconosciuto come ‘case history virtuosa’ ed è stato inserito nel programma del tavolo di lavoro ‘Non solo mare: sviluppo di prodotti ed esperienze culturali’ insieme ad altri sette Comuni italiani.

Il G20s Destination Summit delle Comunità Marine, in programma da mercoledì, è ormai giunto alla settima edizione e coinvolge Comuni costieri italiani, rappresentanti delle più importanti destinazioni balneari europee che si affacciano sul Mediterraneo ed esperti del mercato nazionale e internazionale in un’occasione di confronto su strategie e modelli innovativi per lo sviluppo del turismo marino.

Il tema 2024 è ‘Maris Futuri: progettare la complessità’, con focus su mobilità e infrastrutture, sviluppo del prodotto turistico, protezione della costa e governance per un futuro sostenibile.

“E’ un onore che ‘Bordighera en plein air’ - commenta il primo cittadino - il prodotto di turismo culturale ed esperienziale all’aria aperta su cui stiamo lavorando, possa essere condiviso con una platea così importante. E’ l’ulteriore conferma che il Piano Strategico 2021-2030 ci sta guidando in un percorso efficace di crescita, condiviso con il Tavolo del Turismo”.