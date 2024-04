Camporosso, domenica la “Camminata non competitiva” della scuola di Pace aps

Scuola di Pace aps domenica 21 aprile, organizza una “Camminata non competitiva” con partenza alle ore 10 dal Palatenda “Bigauda” di Camporosso su due diversi percorsi: 5 km dal PalaBigauda al ponte di Cà e ritorno; 10 km dal PalaBigauda a Dolceacqua e ritorno.

Iscrizioni a partire dalle ore 8.30.

L’iniziativa intende riaffermare la centralità della donna sia contro ogni forma di violenza sia come costruttrice di pace.

Al termine della Camminata verrà consegnato il Premio “Testimone di Pace 2024” al movimento israeliano “Women Wage Peace” ed al movimento palestinese “Women of the Sun” -

Dichiara il Presidente di Scuola di Pace Mauro Lazzaretti: “Questi due movimenti raccolgono quasi 50mila donne israeliane e palestinesi che lavorano assieme per costruire la pace e il rispetto della dignità dei loro popoli”.

Recentemente “Women Wage Peace” e “Women of the Sun” sono state candidate al Premio Nobel per la Pace 2024 ed inserite nella lista delle donne dell’anno 2024 del Time Magazine.

“In questi tempi bui, lottiamo disperatamente, dichiarano dai movimenti, ma non perdiamo mai la speranza di ottenere un futuro migliore per noi, per i nostri figli e per le generazioni future, questo è il tempo delle donne”

La partecipazione ammonta ad € 10,00 per gli adulti, ad € 3,00 per i bambini fino a 12 anni. La quota servirà per contribuire a sostenere la somma di €1.500,00 che verrà erogata alle due organizzazioni.

Nel costo di iscrizione è compresa la borraccia (Donna Vita Liberà) e la pastasciutta finale.