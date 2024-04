Camporosso, Aceb propone "Dipendenze e nuove dipendenze" (Foto)

Si parlerà di smartphone, tablet, social e giochi elettronici durante un corso su "Dipendenze e nuove dipendenze. Ecco perché il cervello fa la scelta sbagliata!" che verrà proposto venerdì 3 maggio alle 20.30 da Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici presso il centro polivalente Giovanni Falcone a Camporosso.

I relatori della serata saranno la dottoressa Monica Borgogno, psicologa, psicoterapeuta e direttore dei progetti sociali in Aceb e la dottoressa in psicologia Cristina Di Maio. "Smartphone, tablet, social e giochi elettronici sono solo alcune delle nuove dipendenze comportamentali che preoccupano per il loro impatto devastante nel mondo di giovani e adulti" - dice il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Il termine dipendenza indica la necessità di una persona di assumere una determinata sostanza, farmaci o stupefacenti oppure di adottare specifici comportamenti come giocare d’azzardo, per esempio, pur sapendo che sono dannosi. Oggi esistono, purtroppo, nuove dipendenze, come quelle da smartphone e da social. Questo tipo di bisogno è tanto forte da trasformarsi in un’abitudine (prima) e in una situazione patologica (poi). Esistono molti tipi di dipendenze, possiamo racchiuderle in due grandi gruppi: le dipendenze da sostanza e dipendenze comportamentali. Le dipendenze più comuni sono dipendenza da farmaci e/o droghe; dipendenza dall’alcool e/o dal tabacco; dipendenza da cibo; dipendenza da sesso; dipendenza da gioco d’azzardo; dipendenza da shopping; dipendenza da internet e/o smartphone, social o dipendenza dai videogiochi e/o dalla televisione".

L'evento è patrocinato dal comune di Camporosso in collaborazione con i servizi sociali. "Chi vorrà partecipare potrà prenotare la propria presenza scrivendo su WhatsApp al numero +39 345 85 17 448: partecipo al corso di 'Dipendenze', cognome e nome. L'iscrizione è di 10 euro a persona più gadget omaggio" - dice Grimaldi.