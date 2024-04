Bordighera: 70enne finisce fuori strada sull'Aurelia a Madonna della Ruota, intervento dell'elicottero (Foto)

Finisce fuori strada con l’auto e fa un volo di alcuni metri finendo sull'Aurelia per cause ancora in via d’accertamento. Una donna di 70 anni è rimasta gravemente ferita, questa mattina poco prima delle 10 sull’Aurelia all’altezza della Madonna della Ruota.

L’auto è andata completamente distrutta e la donna è stata estratta dal mezzo dai Vigili del Fuoco di Ventimiglia. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera e le forze dell’ordine.

Viste le condizioni della donna è stato chiesto l’ausilio dell’elicottero ed è intervenuto ‘Drago’ dei Vigili del Fuoco, che la trasporterà in ospedale a Pietra Ligure.