Elezioni Amministrative a Sanremo: il candidato Gianni Rolando incontra Coldiretti

Prosegue la campagna ascolto delle associazioni di categoria, del candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, che ieri al point ha incontrato Coldiretti.

È stata occasione per parlare di agricoltura e ovviamente evidenziare le problematiche e le soluzioni, di un settore primario per l’economia cittadina e non solo. Erano presenti, Gianluca Boeri presidente Coldiretti Liguria, Domenico Pautasso direttore Coldiretti Imperia, Cristiano Rossi segretario Coldiretti di zona ed i candidati al consiglio comunale: Pier Mosca di Forza Italia, Fabrizio Parrino di Fratelli d’Italia, Diana Meduri di Fratelli d’Italia e Claudia Rodini di Fratelli d’Italia.