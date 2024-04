I Vigili del Fuoco di Ventimiglia hanno tratto in salvo, nella serata di ieri, due 19enni francesi residenti a Parigi ma in vacanza a Mentone, che si erano persi nella ‘Valle della Morte’, in località Grimaldi.

I due erano andati a fare una escursione in montagna ma, al tramonto non hanno più ritrovato la via del ritorno. Hanno dato l’allarme e grazie alla triangolazione con i loro cellulari sono stati individuati e tratti in salvo. Sono in buone condizioni e sono già rientrati a Mentone.