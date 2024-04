Sanremo: torna il premio 'Renzo Laurano' per la Ligùsticità oltre confine, assegnato a Paolo Alberti

È dall’anno 2020 che il Circolo Ligùstico Arte e Ambiente non conferiva più il riconoscimento intitolato al “poeta laureato” di Sanremo. Il Premio “Renzo Laurano” per la Ligusticità oltreconfine torna dunque per gratificare una personalità della cultura ligure che abbia svolto la propria attività in un’ottica internazionale. La decima edizione del Premio vedrà premiato il Cavaliere Ufficiale Paolo Alberti, patron del GEF (Global Education Festival), di SanremoJunior e di SanremoSenior.

Il comitato promotore del Premio ha stilato la seguente motivazione: "Instancabile promotore di progetti culturali ed educativi di risonanza internazionale, Paolo Alberti ha saputo coniugare le sue profonde radici nell’entroterra ligure con una visione cosmopolita, esportando ovunque le sue idee e il suo genio creativo".

La cerimonia di consegna del Premio si terrà Sabato prossimo nel corso della serata finale del GEF al Teatro Ariston di Sanremo. Il trofeo e il diploma saranno consegnati, a nome del Circolo Ligùstico, dai rappresentanti Alberto Guglielmi Manzoni e Marilena Vesco.

Il riconoscimento intitolato al poeta sanremese Renzo Laurano (nome d’arte di Luigi Asquasciati) è stato precedentemente assegnato ad artisti, intellettuali, musicisti e ricercatori, tra i quali: il maestro Dodo Goya, la scienziata Anna Ferrari, gli scrittori Giuseppe Conte e Marino Magliani, il concertista savonese Carlo Aonzo e, alla memoria, al regista Mario Bava.