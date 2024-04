Ventimiglia, detriti sulle spiagge. Catalano al Pd: "Polemiche pretestuose e strumentali" (Foto)

"In risposta alle pretestuose polemiche del Partito Democratico di Ventimiglia, trasmesse a mezzo stampa, mi preme specificare che l’attenzione che questa Amministrazione ha rivolto al turismo, in modo particolare al settore della balneazione, è testimoniata dal fatto che a partire dal 25 marzo, e tutt’oggi, sono presenti lungo il nostro litorale le ruspe per le operazioni di pulizia e livellamento" - dice l'assessore al Demanio Adriano Catalano riferendosi alle dichiarazioni del Partito Democratico riguardo allo stato in cui si presentano le spiagge di Ventimiglia, ricche di tronchi e rifiuti.

"L’intervento, purtroppo, ha subito una significativa rimodulazione per poter adeguatamente fronteggiare l’evento atmosferico, naturalmente imprevedibile, del 30 marzo, in occasione del quale le piene dei corsi d’acqua, in concomitanza con l’intensa mareggiata, hanno riversato sulle nostre coste tonnellate di rifiuti di ogni genere. Il suddetto intervento ha interessato da subito la zona della Marina San Giuseppe per poi proseguire sulla sponda sinistra del fiume Roja, ed è tutt’ora in corso in Passeggiata Trento Trieste" - sottolinea - "Mi fa, quindi, sorridere constatare come il 25 marzo per i più fosse troppo presto per intervenire, mentre oggi sembra troppo tardi, quando storicamente le diverse amministrazioni da sempre sono intervenute nel mese di maggio inoltrato e a volte in piena stagione balneare. Non sarà certo, quindi, l’annunciata interrogazione del PD, tra l’altro non ancora pervenuta all’Ente, a stimolare il nostro intervento. Segnalo sommessamente che sarebbe bastato volgere lo sguardo alla Marina per verificare come l’intervento fosse già in corso".

"Al termine di queste operazioni sarà mia cura convocare un tavolo dei confronti l’associazione di categoria del settore per programmare la stagione futura al fine di poter godere delle nostre spiagge 365 giorni all’anno" - conclude l'assessore.