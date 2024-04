Rifiuti in spiaggia a Ventimiglia, il PD: “Tronchi, lamiere, pneumatici ad attendere i turisti”

“L’attenzione al turismo, in modo particolare quello balneare, non è certamente il punto forte di questa amministrazione. Nell’ultimo weekend, complici le temperature estive, molti turisti hanno tentato di trascorrere una giornata sulle spiagge di Ventimiglia. Ad attenderli centinaia di tronchi, lamiere, pneumatici e altri rifiuti, provenienti probabilmente dal fiume e approdati sul litorale con le mareggiate di venti giorni fa”.

Così interviene il Partito Democratico di Ventimiglia puntando il dito contro l'amministrazione comunale nel primo weekend di sole e, quindi, con grande afflusso di turisti in Riviera.

“Come di consueto, la giunta Di Muro si è occupata del problema a “corrente alternata” - aggiungono dal PD ventimigliese - risultato? Il solito disastro, come si evince dalle foto scattate nella giornata di sabato 13 aprile. Il Partito Democratico attraverso i suoi consiglieri stigmatizza la situazione e auspica un rapido intervento al fine di evitare l’ennesima figuraccia con cittadini e turisti, soprattutto in vista degli imminenti ponti del 25 aprile e 1 maggio in cui, come da tradizione, molti si riverseranno sulle spiagge. Nei prossimi giorni presenteremo una interrogazione urgente al sindaco e all’assessore competente, con la speranza di sollecitare gli interventi di ripristino del litorale”.