Sanremo, il candidato Mager incontra i volontari della squadra di Protezione Civile e Antincendio boschivo

“L’associazione dei volontari di Protezione Civile – ha dichiarato Alessandro Mager a fine incontro - svolge un’attività meritoria, con altissimi livelli di professionalità che sono stati evidenziati nel corso dei vari interventi cui è stata chiamata a partecipare, in varie parti d’Italia e non solo a Sanremo. L’organizzazione è meticolosa, così come la preparazione dei numerosi volontari, che rappresentano un fiore all’occhiello della Città e del territorio. I volontari svolgono anche un’attenta attività di presidio e controllo del territorio, che consente di contribuire a pianificare gli interventi al fine di scongiurare che accadano eventi dannosi”.