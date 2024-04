Taggia, sabato la presentazione de "99 + 1 Domande per conoscere davvero l’olio extra vergine da olive"

Proseguono gli eventi culturali ideati da Antea Edizioni di Angelo Giudici e Spazio Conad.

A Taggia, presso la Sala delle Parole, all’interno del supermercato Spazio Conad, sabato 20 aprile alle ore 17,00, si svolgerà la presentazione del libro del dr. Aldo Mazzini: “99 + 1 Domande per conoscere davvero l’olio extra vergine da olive.” Sfateremo insieme ad Aldo Mazzini, uno dei pochissimi italiani inserito nella lista dei 100 esperti internazionali del Consiglio Oleicolo Internazionale, alcuni dei principali falsi miti relativi ad uno dei prodotti alimentari più importanti per la nostra economia nazionale e per la Dieta Mediterranea e ci aiuterà a capire come usarlo in cucina e proporlo sulle nostre tavole.

Aldo Mazzini si dedica da oltre 20 anni alla divulgazione delle qualità e del valore dell’EVOO, non solo attraverso conferenze, seminari e consulenze. Oggi più che mai con il suo nuovo libro dal titolo EVOO : 99 + 1 Domande per conoscere davvero l’olio extra vergine da olive.

Aldo Mazzini è una figura di spicco nel settore dell'olio d'oliva, con un ricco bagaglio di esperienze nel campo della consulenza, della formazione e della valutazione della qualità organolettica. La sua competenza è ormai riconosciutaavendo avuto il privilegio di prestare la propria competenza a stimati marchi internazionali come il gruppo Deoleo/Carapelli e Sugat Industries.L'esperienza di Mazzini è profondamente radicata e ampiamente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

I suoi ruoli di leadership come IOC Panel Leader l’Associazione dei Produttori dell Sudafrica e MASAF Panel Leader per il gruppo Federolio 4 in Italia testimoniano la sua autorevolezza e influenza all'interno del settore, consolidando ulteriormente la sua posizione di conpetenza e guida.

Il background accademico di Mazzini la dice lunga sulla sua dedizione alla crescita continua e all'eccellenza. Con una laurea in Economia e Commercio e un Master in Comunicazione e Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) conseguito presso la NLP Society di Richard Bandler, Mazzini è un esempio di fusione tra acume commerciale e sviluppo personale.

Inoltre, il passato impegno di Aldo Mazzini come membro del panel della Camera di Commercio di Imperia per la DOP sottolinea il suo impegno nel sostenere gli standard e le normative del settore, lavorando da sempre per assicurare l'integrità e la qualità dei prodotti oleari.

Ha partecipato negli anni come giudice e come Panel Leader nelle giurie di molti dei più importanti e prestigiosi concorsi oleari del mondo in Italia, Turchia, Israele, Germania e Sud Africa.

Al di là dei suoi impegni professionali, Mazzini trova soddisfazione nel condividere la propria esperienza a livello globale, conducendo sessioni di formazione per formare nuovi assaggiatori professionisti avendo tenuto e tenendo corsi e partecipando a convegni come relatore in paesi come: gli Stati Uniti, Israele, Sudafrica, Turchia, Arabia Saudita, Taiwan e ovviamente nella sua patria, l'Italia.

La sua passione nel coltivare nuovi talenti sottolinea la sua dedizione a far progredire l'industria dell'olio d'oliva e a promuovere un'eredità di eccellenza per le generazioni a venire, oltre ad organizzare da otto anni uno concorso internazionale ormai tra i più esclusivi e prestigiosi del mondo il Monte Carlo Masters of Olive Oil International Contest ha anche deciso di fare ancora di più per la divulgazione al grande pubblico dedicandosi alla stesura del suo nuovo libro uscito alla fine del 2023 per aiutare i consumatori a comprendere in modo semplice ed immediato al meglio l’olio da olive e a innamorarsi del mondo dell'EVOO.