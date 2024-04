Sanremo: nella ‘Giornata Mondiale del Libro e dei Diritti d'Autore’, presentazione libri a cura dell'UNESCO

In occasione della ‘Giornata Mondiale del Libro e dei Diritti d'Autore’ presso la Sala Palazzo Roverizio, Via Escoffier 29 Sanremo, sabato 20 aprile 2024 alle ore 17, il Club per l'UNESCO di Sanremo ODV, presieduto dall'Ing. Ciro Esse, organizza presentazione di due libri ‘La Medichessa e i semi della conoscenza’ e ‘Donne Medici e Speziali: erbe e cure nelle tradizioni dei popoli’. Interverranno gli autori: Fulvia Natta, docente di storia presso l'Istituto Professionale D. Aicardi; Donatella Nadia Cataldo, medico radiologo e Claudio Fausto Tabasso, artworker e illustratore sanremese.



