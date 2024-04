Assessori all'Urbanistica Marco Scajola e allo Sviluppo Economico Alessio Piana al tavolo transfrontaliero Jardival2: "Progetto importante per lo sviluppo ciclopedonale del territorio"

"Regione Liguria segue ormai da anni con grande attenzione lo sviluppo ciclopedonale del Ponente e le sue connessioni con le località che attraversa. Nei territori interessati dal progetto transfrontaliero Jardival 2 abbiamo stanziato importanti risorse sia per la ciclabile sia per la rigenerazione urbana. A San Lorenzo al Mare, Cipressa e Costarainera siamo intervenuti e stiamo intervenendo con opere di riqualificazione e recupero del territorio: abbiamo contribuito al completamento del tratto di pista del Comune di San Lorenzo e finanziato con 130mila euro il ripristino di tratto della ex ferrovia intervenendo a difesa della costa e dando la possibilità di avere in futuro una variante lungomare alla ciclabile, senza la quale il progetto discusso oggi non sarebbe possibile”.

Si esprime così l’assessore all’Urbanistica di Regione Liguria Marco Scajola a margine della presentazione del Percorso Ciclo Pedonale di lungomare San Lorenzo al Mare – Costarainera – Cipressa complementare alla 'Ciclovia Tirrenica' avvenuta oggi, nell’ambito del progetto transfrontaliero Jardival2, nella Sala del Consiglio del Comune di Cipressa.

L’opera prevede la creazione di un bypass fronte mare parallelo alla galleria Costarainera-Cipressa, all’interno della quale corre la pista ciclabile del Ponente ligure, dando sfogo su un’area di assoluto pregio con, tra le altre cose il Santuario dei Cetacei, e collegando, al contempo, il tratto al parco del Benessere Novaro, polmone verde della zona.

Il collegamento lato San Lorenzo al Mare con la ciclabile è già in parte realizzato mentre dal lato di Cipressa sarà necessario un nuovo tracciato realizzato anche con il concorso di privati.

"Il progetto Jardival2 ha colto in pieno una delle peculiarità della Riviera di Ponente e della Costa Azzurra: la valorizzazione dei giardini storici, vero gioiello turistico e culturale. Questo patrimonio non deve essere solo conservato e valorizzato ma messo a sistema in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica - aggiunge l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, intervenuto in videocollegamento - Oggi, attraverso questo tavolo transfrontaliero, sono stati affrontati questi temi in relazione alla pista ciclabile, altro gioiello e volano di sviluppo per il Ponente ligure. Come Regione - aggiunge l'assessore - non possiamo che sostenere le iniziative nell’ambito della cooperazione con i nostri vicini francesi e soprattutto favorire l’interazione tra fondi e progetti, così come abbiamo fatto nella scorsa programmazione Alcotra 2014-2020 attraverso il progetto EDUMOB che ci ha visti lavorare con i colleghi francesi del Dipartimento delle Alpi Marittime per la creazione della pista ciclabile che collegherà l’Italia e la Francia, attraverso Ventimiglia e Mentone".