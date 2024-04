Vallecrosia, il duo Dal Prà-Pitzianti chiude 'Primavera in musica' (Foto)

Tanti applausi per l'esibizione del duo composto da Massimo Dal Prà al pianoforte e Massimo Pitzianti alla fisarmonica e bandoneon. Un folto pubblico ha partecipato al quarto e ultimo appuntamento della rassegna "Primavera in Musica" andato in scena ieri pomeriggio nella sala polivalente a Vallecrosia.

Dopo il "Recital di violino" del 19enne Leonardo Priori, il "Recital al pianoforte" della professoressa Adriana Costa e il "Recital chitarristico" di Elia Portarena, vincitore del concorso chitarristico internazionale città di Sanremo 2023, la musica è tornata protagonista nella città della famiglia. Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri e i consiglieri comunali Enrico Amalberti e Denis Perrone.

La rassegna è stata organizzata dall'associazione musicale G.B. Pergolesi e dal Comune. "Grande partecipazione al quarto e ultimo appuntamento della rassegna 'Primavera in Musica'. Il duo pianoforte - fisarmonica/bandoneon ha entusiasmato i partecipanti che hanno applaudito a lungo i due musicisti, i maestri Massimo Dal Pra' e Massimo Pitzianti" - dice il vicesindaco Marilena Piardi - "Grazie alla professoressa Adriana Costa per le iniziative musicali che offre alla nostra comunità".