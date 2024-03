"Primavera in musica" a Vallecrosia, Leonardo Priori apre la XVIII rassegna concertistica (Foto)

Per l'occasione si esibirà Leonardo Priori al violino che sarà accompagnato al pianoforte da Adriana Costa. "Avremo l'occasione di ascoltare un giovanissimo violinista che a soli 20 anni presenterà brani di elevato livello artistico e tecnico" - fa sapere Adriana Costa dell'associazione musicale G.B. Pergolesi Ets - "Potremo, infatti, ascoltare la Sonata numero 1 postuma di Ravel, la Sonata numero 3 per violino solo di Bach e la Tzigane di Ravel".

Leonardo Priori, nato nel 2004, inizia lo studio del violino nella classe della maestra Anna Minella presso il conservatorio “L. Marenzio” di Brescia: successivamente prosegue gli studi con il maestro Riccardo Malfatto e a soli 16 anni è ammesso ai corsi accademici dello stesso conservatorio, sotto la guida dei maestri Malfatto e Alogna. Dall’anno 2015 segue regolarmente i corsi di perfezionamento annuali con il maestro Cristiano Rossi (Fondazione Romanini) e con il maestro Pavel Berman (Accademia Perosi di Biella). Dal 2021 al 2022 è allievo del maestro Salvatore Accardo presso lo Stauffer Center of Strings di Cremona e dal 2023 si perfeziona con il maestro Lukas Hagen presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Ha seguito, inoltre, masterclass con i maestri Ilya Grubert, Michael Baremboin, Viktoria Mullova, Matthew Barley, Andrea Repetto, Andres Gabetta, Salvatore Accardo (Accademia Chigiana di Siena) e Lukas Hagen (Garda Lake Masterclass). Dal 2015 ad oggi ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali risultando vincitore di primi premi assoluti e primi premi, fra i quali l'European Music Competition di Moncalieri. Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni orchestrali, esibendosi per prestigiose istituzioni musicali quali il Teatro dal Verme a Milano, Sala Piatti a Bergamo, Teatro Grande a Brescia, Teatro Donizetti a Bergamo, Teatro Bibiena e Palazzo Gonzaga a Mantova, Chiesa della Pietà a Venezia.