Conto alla rovescia per il 'Bordighera Outdoor Experience 2024': ancora pochi posti disponibili

Mancano 10 giorni a Bordighera Outdoor Experience 2024 (25 – 27 aprile), l’evento dedicato alla scoperta del meraviglioso territorio della città delle palme grazie a tour gratuiti guidati da prenotare su www.visitbordighera.it.



Le iscrizioni, aperte lo scorso 5 aprile, hanno avuto grande successo e hanno fatto registrare il tutto esaurito per alcune tra le esperienze proposte; rimangono ancora posti per partecipare agli MTB tour (con bici a disposizione gratuitamente) sui percorsi del bike park di Monte Nero e ai trekking tour sui sentieri che portano ai borghi della prima collina.



Per tutti, l’appuntamento è comunque per il 25 e il 26 aprile al Sant’Ampelio Outdoor Village, con area street food, area bike jumping, percorsi MTB per i più piccoli, espositori e partenza dei tour guidati gratuiti. Il 27 aprile sarà invece la giornata del Beodo Trail, camminata non competitiva che dalla Spianata del Capo porterà lungo il Beodo e fino a Montenero tra il verde della collina e il blu del mare. ​