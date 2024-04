Doppio arresto dei Carabinieri a Sanremo e Bordighera: fermati due stranieri per vecchi reati

I Carabinieri di Sanremo hanno arrestato un 48enne tunisino, sul sui capo pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Torino.

L’uomo è stato controllato in corso Inglesi e da subito i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno incongruenze nelle generalità fornite dallo straniero, decidendo di portarlo in caserma. E’ risultato avere diversi alias e soprattutto l’ordine di carcerazione che risaliva al gennaio 2011 per rapina aggravata e produzione, detenzione e traffico di droga.

I Carabinieri di Bordighera hanno invece fermato un 43enne romeno che vive in provincia di Milano per un ordine di carcerazione della Procura di Genova, L’uomo deve scontare pena di un anno e quattro mesi per diversi reati commessi tra il 2014 e il 2016.

I due sono stati portati in carcere a Sanremo.