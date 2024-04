Cuneo-Ventimiglia, un'altra settimana senza il collegamento ferroviario

Ci vorrà ancora una settimana prima che sia ripristinato il collegamento tra Piemonte e Liguria attraverso la ferrovia delle Meraviglie.

La linea risulta infatti interrotta dal 1° aprile, a causa di uno smottamento che ha interessato un'area nei pressi dei binari Vievola e Tenda, sulla tratta francese. Per ragioni di sicurezza è stato necessario sospendere la circolazione. Si sta procedendo con i lavori necessari, ma la riattivazione della linea, inizialmente prevista per la metà di aprile, slitta di almeno una settimana.

Nel frattempo, in particolare per consentire ai lavoratori transfrontalieri di raggiungere la Valle Roya, essendo da quasi quattro anni, come tutti sanno, chiuso il tunnel di Tenda, sono attive dal 5 aprile le navette tra Limone e Vievola.

Non solo le otto corse previste sulla Cuneo-Ventimiglia, ma anche sei navette solo tra Limone e Vievola, per un totale di 14 collegamenti quotidiani.



22955 Cuneo (06:41) - Vievola (07:34)

22953 Cuneo (08:41) - Vievola (09:32)

NUOVO TRENO Limone P.te (10:45) - Vievola (11:00)

NUOVO TRENO Limone P.te (12:00) - Vievola (12:15)

22959 Cuneo (14:41) - Vievola (15:34)

22957 Cuneo (17:15) - Vievola (18:11)

NUOVO TRENO Limone P.te (19:45) - Vievola (20:00)

22952 Vievola (08:07) - Cuneo (09:19)

NUOVO TRENO Vievola (09:45) - Limone P.te (10:00)

NUOVO TRENO Vievola (11:15) - Limone P.te (11:30)

22956 Vievola (12:34) - Cuneo (13:19)

22958 Vievola (16:41) - Cuneo (17:35)

NUOVO TRENO Vievola (18:30) - Limone P.te (18:45)

22964 Vievola (20:30) - Cuneo (21:19).





Il viaggio prosegue con bus sostitutivi, messi a disposizione dalla comunità locale di Tende, nella tratta tra Vievola e Tende. Nessuna partenza, invece, da Ventimiglia alla volta di Limone e Cuneo.

Il ripristino della circolazione sull'intera linea è previsto, quindi, a partire dalla prossima settimana.