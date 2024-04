Valle Argentina: progetto di Montalto Carpasio e Badalucco per allestire un serbatoio d'acqua

Gli ultimi mesi hanno garantito un buon riempimento delle falde acquifere e si guarda all’estate con maggiore ottimismo di quanto si è fatto nella stagione scorsa. Ma, ovviamente, si attendono anche mesi torridi e con il classico rischio di incendi.

Proprio per questo i Comuni di Montalto Carpasio e Badalucco hanno approvato il comodato d’uso gratuito di alcuni terreni in località Isolalunga, per la realizzazione di un serbatoio antincendio, che potrà venire comodo nelle calde giornate d’estate. I due comuni presenteranno in forma associata, una richiesta di finanziamento alla Regione, nell’ambito del Psr per il progetto denominato ‘Beudo di Valle’, al fine di migliorare ed efficientare le strutture per l’irrigazione.

Con la partecipazione al bando e la costruzione del serbatoio, i due comuni intendono anche contenere la dispersione idrica e migliorare l’efficienza e l’efficacia della risorsa ‘acqua’ per la funzione irrigua necessaria all’attività agricola. Si lavorerà per ridurre le dispersioni ed attuare sistemi di controllo dell’utilizzo e modalità di impiego, consentendo un’estensione delle superfici coltivate ma rappresentando anche un potenziale contrasto al dissesto idrogeologico al rischio (meno macchia) e al contrasto (disponibilità di acqua) agli incendi.