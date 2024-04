Sanremo: al liceo 'Cassini' la conferenza sul fenomeno degli Hikikomori

Prosegue l’impegno dei Rotary Club Imperia, Albenga, Sanremo, Savona e Rotaract Club Imperia, l’Interact Club Imperia sulla divulgazione del problema dell’Hikikomori e in particolare su come riconoscerne per tempo i sintomi e attuare quindi terapie idonee a un efficace contrasto.

Martedì 16 aprile alle 14.30 nell'aula magna di Villa Magnolie a Sanremo è in programma la conferenza sul tema degli Hikikomori con la partecipazione di Claudio Lacagnina, Presidente del Rotary Club Sanremo e di Luigi Mattioli, Presidente del Rotary Club Imperia.

“Hikikomori” è un termine giapponese con il quale viene indicata una condizione di isolamento dalla società della quale soffrono sempre più giovani anche in Italia. Al service sull’Hikikomori, promosso dal Rotary Club Imperia, è stato anche dedicato nel novembre scorso un importante convegno ospitato dal Polo universitario imperiese, che ha visto la partecipazione di psicologi, esperti e familiari di ragazzi che stanno vivendo la sindrome da isolamento sociale. In vista della conclusione dell’anno rotariano e dell’anno scolastico, i Rotary Club aderenti l’iniziativa, si sono fatti parte attiva nell’organizzazione di una serie di incontri presso alcuni Istituti Scolastici dei territori dei Club promotori del progetto.

Si tratta di incontri che non vogliono assolutamente avere una valenza terapeutica, ma semplicemente fornire nozioni ulteriori sul fenomeno Hikikomori a chi lo desidera. Gli incontri sono indirizzati a insegnanti, genitori e ragazzi che possono ascoltare la psicologa e psicoterapeuta Manuela Caleri, che collabora fin dal 2019 con l’Associazione Hikikomori Italia.

Per chi lo desidera, sarà anche possibile porre domande alla professionista, anche in forma riservata e nel più assoluto anonimato.