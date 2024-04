Ventimiglia: perde il contro dell'auto e si schianta contro il muro, incidente a Latte (foto)

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muro, finendo per ribaltarsi su una fiancata. È successo nella tarda serata di ieri a Latte, intorno alle 23.40, quando un uomo di circa 30 anni è stato soccorso da Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri a seguito dell'incidente che lo ha visto protagonista in via Nizza.

I soccorritori lo hanno aiutato a uscire dall'auto dal portellone posteriore. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite, tanto da rifiutare il trasporto in ospedale.

Pesanti i disagi alla circolazione in una serata molto trafficata. La strada è rimasta chiusa per circa una quarantina di minuti in entrambe le direzioni.