Elezioni Sanremo: il candidato sindaco Gianni Rolando incontra Uilcom-Uil Casinò

Questa mattina al point il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, ha incontrato una rappresentanza del sindacato Uilcom-Uil Casinò. Alla riunione erano presenti altresì il segretario aziendale e regionale Enzo Cioffi e il candidato al consiglio comunale e consigliere uscente della Lega Stefano Isaia.

E' stata l'occasione per discutere di temi primari per il nostro Casinò Municipale, sul rilancio del gioco, tavoli, slot e on line, incentrato in una maniera propositiva.