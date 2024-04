Bordighera, la squadra di scacchi difende la città a Genova

Giovedì 4 aprile a Genova la squadra di scacchi della scuola media di Bordighera Ruffini ha partecipato ai campionati regionali organizzati dalla delegazione ligure della Federazione Scacchistica Italiana.

La squadra composta da sei alunni: Gregory Karpov, Giorgia Griza, Lavinia Settimio, Clara Giretto e Chloe Barberis si è comportata in maniera eccellente vincendo tre delle cinque partite disputate e pareggiando le altre due. Questo brillante risultato qualifica la squadra per le fasi nazionali del torneo di scacchi dedicato alle scuole di tutta Italia. Buone le prove dei due giocatori di prima media ed esordienti Lavinia Settimio e Gregory Karpov che ha vinto quattro delle cinque partite disputate, al successo della squadra hanno poi contribuito gli ottimi risultati della campionessa provinciale Giorgia Griza e di Clara Giretto che è subentrata come riserva giocando un ottimo torneo.

La squadra del maestro Giancarlo Munaro difenderà i colori di Bordighera ai Campionati Italiani che si terranno dal 12 al 15 maggio in Abruzzo a Montesilvano.