In Liguria undici nuove Guide Ambientali Escursionistiche. I nomi

Oggi, il territorio della Liguria celebra l'emergere di 11 nuove Guide Ambientali Escursionistiche, capaci di condurre avventurose esplorazioni attraverso i suoi incantevoli paesaggi naturali. Gli esiti dell'esame all'abilitazione sono stati comunicati con grande soddisfazione da Studio Aschei, partner di CNA Imperia, il cui impegno nella formazione delle nuove guide ha portato a questo importante traguardo.

"Dopo un'ora di intensa prova - si spiega nel comunicato -, gli 11 allievi hanno superato brillantemente l'esame, dimostrando non solo conoscenza, ma anche passione e dedizione per la scoperta e la tutela dell'ambiente. La selezione, rigorosa ma equa, ha visto l'ammissione di tutti coloro che si sono presentati, confermando il grande interesse e l'impegno della comunità verso questa professione.

L'esame, articolato in una prova scritta e una orale, si è svolto al mattino presso la sede di CNA Imperia, un luogo che ha visto la nascita di futuri guardiani del territorio, pronti a condividere la loro conoscenza e passione con gli amanti della natura. Al pomeriggio la prova si è svolta ai Balzi Rossi lungo una escursione su un sentiero sul mare. Una gita bellissima per in esame ben superato da tutti, dove l’esperto designato da Alfa Liguria ha interrogato i ragazzi su attrezzature, sicurezza, geologia, botanica, primo soccorso e storia del luogo.

Un esame impegnativo, ma che ha visto gli allievi molto ben preparati.

Ecco tutti i promossi:

Accornero Marina

Armento Donatella

Borrello Giovanni

Casonato Maurizio

Donatello Diego

Mezzatesta Elisa

Nardini Chiara

Noceti Simone

Pizzolo Mattia

Sabatini Stefano

Zanut Luca

Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, dichiara: “È con grande soddisfazione che annunciamo il successo delle allieve e degli allievi nel recente Test GAE, un risultato che testimonia l'impegno e la preparazione di coloro che hanno partecipato al nostro corso di abilitazione a Guida Ambientale Escursionistica. CNA Imperia, sempre attenta alle opportunità offerte dal turismo e alle ricchezze del territorio ligure annuncia con entusiasmo l'avvio della prossima edizione del corso di abilitazione a Guida GAE. Un'occasione imperdibile per coloro che desiderano intraprendere questa stimolante carriera e contribuire alla valorizzazione e alla tutela dei tesori naturali della Liguria.

In CNA Imperia siamo fermamente convinti che la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio siano fondamentali per promuovere un turismo sostenibile e di qualità. Il successo di queste nuove guide è un segno tangibile dell'efficacia dei nostri programmi formativi e dell'impegno che mettiamo nell'accompagnare le persone verso una carriera appassionante e significativa nel mondo delle Guide Ambientali Escursionistiche”.

Per iscrizioni al corso 2024/2025 cliccare qui: https://www.studioaschei.it/guida-ambientale.html