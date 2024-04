Ventimiglia, in carcere per l'omicidio di un finanziere Rocco Romano 'beccato' con un telefonino in cella

Adesso deve rispondere di aver detenuto illegalmente e di aver nascosto all'interno della sua cella un cellulare e due batterie, Rocco Romano, 67 anni di Ventimiglia pluripregiudicato. L'imputato si trova recluso dal 2018 ossia da quando venne estradato dalla Francia.

L'imputato, difeso dai legali Mario Ventimiglia e Marco Noto, si trova recluso presso il carcere di Sanremo dove sta scontando una condanna, inflitta in Francia, in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio del finanziere Angelo Greco. Oltralpe ha rimediato 25 anni di carcere dove dovrà restare fino al 31 luglio 2034.

Nato a Ventimiglia, ha una lunghissima lista di precedenti penali: condannato a 20 anni di carcere per estorsione, sequestro di persona, rapina e atti di libidine violenta e porto abusivo di armi; gravissimi reati la maggior parte dei quali commessi nella nostra zona, per i quali era stato ristretto nel Carcere di Volterra (Pisa) già nel 1993. Da lì era evaso, nel 1997, durante una licenza premio, insieme ad altri 2 detenuti, concessa dal Giudice di sorveglianza.

Nascosto in Francia, nella zona di Nizza, lì commise il reato più grave: l’omicidio, a Grimaud (Alpi Marittime) nel 1997, del maresciallo della Guardia di Finanza bolognese Angelo Greco, in Francia per vedere la figlia. In quell’occasione, senza altre apparenti ragioni, se non la rapina, Romano uccise l’uomo con particolare efferatezza, per mezzo di sbarra di metallo, portandogli via poche centinaia di euro. Dopo l’omicidio si diede alla fuga, nascondendosi in Brasile, prima a San Paolo e poi a Salvador e successivamente in Paraguay dove viveva sotto falso nome facendo il pizzaiolo.

Proprio un passaporto intestato ad altra persona gli aveva aperto le porte del carcere. Veniva infatti condannato ad un anno di reclusione per i reati di uso di documento falso e falsificazione del permesso di soggiorno. Rintracciato dall’Interpol, nel giugno del 2010 veniva estradato dal Paraguay ed associato al carcere di Rebibbia per completare la sua detenzione in Italia. Nel 2013, al termine della pena, veniva estradato in Francia affinchè pagasse il suo debito con quella Giustizia, ovvero 20 anni l’omicidio del povero finanziere. Nell’ottobre del corrente anno la Corte di Appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di riconoscimento, avanzata dallo Stato francese, ai fini dell’esecuzione in Italia della pena di anni 25, che terminerà il 31.07.2034 avendo il Romano, già scontato 559 giorni di reclusione.

Adesso questo nuovo processo comunque potrebbe per lui rappresentare un nuovo guaio giudiziario. L'uomo dovrà rispondere adesso del reato di "accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”. Il processo è in corso di celebrazione dinanzi al giudice monocratico di Imperia, Chiara Bosacchi.