Camporosso, sicurezza stradale: al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

Sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in alcune strade del centro abitato di Camporosso. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

L'intervento volto alla sicurezza stradale è iniziato lunedì. "Sono stati avviati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in alcune strade del centro abitato di Camporosso: corso Italia, via Roma, corso Vittorio Emanuele, corso della Repubblica, via Braie, via del Commercio, via D’Oria, via San Rocco e altre vie" - fa sapere il primo cittadino.

"L’intervento, volto alla sicurezza stradale, riguarda la segnaletica più usurata e ha la durata di circa una settimana lavorativa" - sottolinea il sindaco Gibelli - "Oltre alle linee laterali e di mezzeria, comprende anche l’esecuzione di attraversamenti pedonali e stalli in alcuni parcheggi. Si prega di prestare attenzione al cantiere stradale moderando la velocità".