Imperia: anche il presidente del Consiglio comunale di Sanremo alla 172a Festa della Polizia

Anche Alessandro Il Grande, presidente del Consiglio comunale di Sanremo, da sempre molto attento sul fronte della sicurezza, ha partecipato stamane a Imperia alle celebrazioni per i 172 anni dalla fondazione della Polizia di Stato.

"Per la nostra città si conferma la presenza di due equipaggi delle Volanti per turno di servizio - sottolinea Il Grande - un presidio molto importante sul territorio. Ed è rilevante anche la consolidata collaborazione con la nostra Polizia locale, nell'ottica della sicurezza a tutela di residenti e turisti. Ringraziamo il questore Peritore e il dirigente del commissariato Arico' per l'attenzione e l'impegno rivolti a Sanremo”.

“Da parte del Comune – termina Il Grande - ricordo che, negli anni, siamo riusciti a potenziare sensibilmente e ammodernare la rete di videosorveglianza, tanto che oggi, con 474 telecamere, la nostra è una delle città più controllate a livello nazionale, in rapporto a territorio e popolazione".