Claudio Scajola ad Aosta per Alcotra: “Siamo fulcro dell’alleanza transfrontaliera, in arrivo risorse importanti"

Il Presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola ha partecipato oggi all'incontro del Comitato di sorveglianza Alcotra presso il suggestivo scenario del Castello di Aymavilles (Aosta).



L'obiettivo principale dell'incontro è stato quello di definire i PITER (progetti territoriali di rilevanza strategica) per l'area della Provincia di Imperia e di delineare le azioni organizzative e programmatiche per il futuro del Programma.



Durante la riunione, il Presidente Claudio Scajola ha posto l'accento sull'importanza del coinvolgimento delle Province e dei Dipartimenti come luoghi chiave per la realizzazione dei progetti, sottolineando che, sebbene la programmazione sia di natura regionale, la gestione concreta avvenga a livello provinciale.



Nel corso dell’incontro è emersa un'importante sinergia tra i territori coinvolti, che vanno dalla Provincia di Imperia alla Città Metropolitana di Nizza, passando per il Dipartimento delle Alpi Marittime e la Provincia di Cuneo, formando un triangolo con epicentro la Provincia di Imperia, che rappresenta il fulcro dell'alleanza transfrontaliera.



I due progetti Piter, Paysage + (di cui Imperia sarà capofila) e Alpimed (partner), da un valore complessivo di 7 milioni di euro ciascuno, permetteranno di affrontare temi molto attuali come l’utilizzo responsabile dell’acqua, i servizi socio-sanitari, il turismo e i rischi naturali.



Il Presidente Claudio Scajola commenta: “Nello scenario della cooperazione transfrontaliera, la Provincia di Imperia rappresenta sempre di più il fulcro di un'importante alleanza, in costante consolidamento, che coinvolge i vicini territori del Piemonte e della Francia. Sono soddisfatto degli esiti dell'incontro, durante il quale ho sottolineato l'importanza cruciale del ruolo delle Province e dei Dipartimenti come luoghi chiave per la realizzazione dei progetti che dovremo attuare, in un caso come capofila e nell’altro come partner. Dobbiamo infine dare concretezza al Trattato del Quirinale, perché da lì passano molti progetti per lo sviluppo del nostro territorio”.