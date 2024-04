Ufficio Estero di Asl 1 Imperiese: giovedì la rimodulazione dell'attività per l'utenza

Asl1 informa l'utenza che l'Ufficio Estero/Frontalieri di Asl1 situato presso la sede di Villa Olga in corso Genova 88 a Ventimiglia, in data 11/04/2024, subirà una rimodulazione dei servizi causa motivi tecnici e pertanto alcuni servizi potrebbero non essere erogati correttamente. L'attività regolare riprenderà regolarmente dal 12 aprile 2024.