Ventimiglia: dopo la pausa pasquale riprende il corso di Geopolitica e Globalizzazione presso Unitre Intemelia

Martedì 9 aprile, alle ore 15.30, riprende il corso di Geopolitica e Globalizzazione, tenuto dal prof. Giancarlo Memmo.



"Gli argomenti che verranno trattati sono di attualità, si parlerà infatti di Organizzazione delle Nazioni Unite, con riferimento ai suoi meccanismi di funzionamento e i suoi poteri, in particolar modo il Consiglio di Sicurezza. Una riflessione verrà fatta anche sul tema della giustizia, penale internazionale, tra Stati e per individui colpevoli di crimini contro l’umanità.

Si passerà poi ad illustrare altri organi internazionali come l’O.M.S: e il W.T.O., gli approfondimenti riguarderanno principalmente aspetti di etica sanitaria, in linea con l’indirizzo che è stato dato quest’anno dall’Università in apertura dell’anno accademico, inoltre gli studenti verranno invitati a riflettere su un interessante documentario della Televisione della Svizzera Italiana sull’origine dell’Aids.

Come sempre al corso possono accedere anche semplici uditori che poi possano valutare l’iscrizione alla comunità Unitre e alla sua ricca offerta formativa. Si raccomanda la puntualità".