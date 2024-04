Bordighera: sono aperte da oggi le iscrizioni per i tour guidati di 'Outdoor Experience'

Sono aperte da oggi su www.visitbordighera.it le iscrizioni per i tour guidati gratuiti di Bordighera Outdoor Experience, l’evento dedicato alla scoperta del territorio della città delle palme e del suo entroterra in programma dal 25 al 27 aprile.

Sono ben 514 i posti disponibili per 24 itinerari che, nei giorni del 25 e del 26 aprile, metteranno a disposizione gratuitamente e-bike e guide di grande competenza. Ognuno, in base a preferenze e inclinazioni, potrà scegliere tra:

· tour in MTB elettrica sui percorsi del bike park di Monte Nero, per un’avventura sospesi tra la macchia mediterranea e il mare;

· tour in e-bike su strada, alla scoperta di Bordighera con la prospettiva delle due ruote;

· trekking sui sentieri che portano ai borghi della prima collina e al loro fascino;

· passeggiate culturali sulle tracce di Monet, a 140 anni dal suo soggiorno a Bordighera.

La partecipazione sarà possibile esclusivamente su prenotazione su www.visitbordighera.it. Nelle stesse date, base per tutti sarà il Sant’Ampelio Outdoor Village, punto di partenza dei tour accompagnati, dove si potrà assaggiare street food di qualità e assistere a spettacolari evoluzioni di bike jumping; per i più piccoli saranno creati percorsi MTB.

Il 27 aprile al centro di Bordighera Outdoor Experience ci sarà invece la Beodo Trail non competitiva con partenza dalla Spianata del Capo, per andare dal paese alto verso Sasso lungo il sentiero del Beodo: è la passeggiata che segue l’antico canale dell’acquedotto, con scorci che seppero incantare anche Charles Garnier.​