L'11 aprile sciopero del personale RT: stop ai servizi per quattro ore

Le Segreterie Regionali di Filt Cgil e Uil Trasporti hanno aderito alla proclamazione di sciopero nazionale confederale di 4 ore indetto dalle confederazioni nazionali Cgil e Uil per il giorno 11 aprile 2024.

Queste son le motivazioni: per cambiare la proposta di legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal Governo ed a sostegno delle piattaforme sindacali unitarie presentate. Per chiedere al Governo e alle Istituzioni territoriali di assumere provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro (salari, contratti, precarietà) e di politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianze e a rilanciare la crescita.

A livello locale lo sciopero, del personale di Riviera Trasporti, si svolgerà con le seguenti modalità.

Personale viaggiante e officine: dalle ore 13.00 alle 17.00 mentre gli impiegati sciopereranno le ultime 4 ore del turno

I presidi saranno assicurati. Saranno interessate tutte le linee gestite dalla Società Riviera Trasporti SpA. Sono garantiti i servizi scolastici mattinali e dopo le ore 17.

In occasione dell'ultimo sciopero di 4 ore proclamato contestualmente dalle organizzazioni sindacali Filt — Ccil e Uil Trasporti in data 17.11.2023 (adesione sciopero generale nazionale) si è registrata un'astensione dal lavoro dei dipendenti in servizio del:

• 20,00% personale viaggiante;

• 5% personale amministrativo;

• 8% personale di officina; -:

• 0% personale addetto all'esercizio