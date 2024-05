Il traforo Armo-Cantarana tra le opere prioritarie: il vice ministro Rixi a fine agosto a Pieve di Teco

“Anas ha messo tra le opere prioritarie il traforo dell'Armo Cantarana. E, a tal propostito, sabato 31 agosto, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà a Pieve di Teco per incontrare amministratori e cittadini della vallata per discutere di questo progetto, divenuto appunto prioritario. A detta di Rixi verrà cantierizzato nel più breve tempo possibile”. È l'annuncio fatto dal sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone, durante il dibattito con i candidati Fabio Mottinelli e Cinzia Gallo, organizzato ieri sera.

“Il traforo dell'Armo-Cantarana ci consentirebbe di rendere appetibile tutta l'Alta Val Tanaro per gli insediamenti produttivi – ha aggiunto il primo cittadino uscente -. Oggi la Piana di Albenga non ha più spazio e i terreni costano cifre esorbitanti. Il traforo, che collegherebbe in pochi minuti di transito la Val Tanaro con la piana di Albenga, sarebbe una svolta epocale”.

Sulla questione si sono espressi anche i due avversari.

“Si tratta di un'opera strategica per l'intera provincia di Cuneo e anche per quella di Imperia che consentirebbe ai mezzi pesanti di bypassare il colle di Nava – ha dichiarato Fabio Mottinelli -. Ma le stime dei costi, visti gli aumenti delle materie prime, sono cresciute e l'intervento potrebbe costare 400 milioni, da reperire tramite il contratto di programma Mit-Anas, dopo il via libera del Cipess. Ad oggi è coperta solo la progettazione per 5 milioni di euro. Ceva, con i Comuni della valle, insieme a Provincia e Regione, deve fare la sua parte per ottenere finanziamenti e anche il via libera nell'ambito di Soprintendeza e similari”.

“È indispensabile che Ceva inizi a ragionare come un tutt'uno con gli altri sindaci della vallata – ha dichiarato Cinzia Gallo -. Sulla Statale 28 ad esempio c'è un interessamento nazionale, ma a suo tempo il ministro Lupi, nel lontano 2013, era venuto a parlare di questo progetto e aveva invitato a riproporre la questione quando ci sarebbe stato un progetto condiviso e una unità di intenti. Nello stesso senso leggo le dichiarazioni del presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola sul traforo dell'Armo-Cantarana”.