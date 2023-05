Sanremo: terminati i lavori sul porto riapre la via dei 'baretti', ora si attendono le analisi per la balneabilità

Un’altra giornata di chiusura, quella odierna, per corso Nazario Sauro sul porto vecchio di Sanremo, meglio conosciuta come la via dei ‘baretti’ a causa del guasto al collettore fognario che, nei giorni scorsi, ha provocato sversamenti in mare nella zona di porto vecchio.

I tecnici di Rivieracqua e l'impresa 'Silvano' hanno lavorato fino al tardo pomeriggio per consentire la riapertura della via in questo fine settimana e consentire ai gestori di bar e ristoranti di poter lavorare già da questa sera.

In un primo momento l'obiettivo dichiarato era quello di chiudere l'intervento entro la serata di mercoledì, ma i tempi si sono allungati rimandando a oggi l'eventuale parola fine. A dire la verità i lavori nel sottosuolo si erano già conclusi ieri, ma la riapertura è slittata di qualche ora.

Restano sempre in vigore i divieti di balneazione che interessano l'intero litorale di Sanremo ma, già da alcune ore sono state riattivate le stazioni di sollevamento e, dopo che verranno effettuati i campionamenti in mare, ci si augura che all’inizio della prossima settimana possano essere revocati.