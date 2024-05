Sanremo: operazione 'Fondali puliti', nel porto migliora l'educazione all'ambiente. Pochi i rifiuti trovati (Foto e Video)

La ‘notizia’ è che, ogni anno, il fondale del porto di Sanremo è sempre meno sporco. Dalle prime operazioni di pulizia del porto ad oggi, infatti, i sommozzatori e i volontari che si prodigano una volta l’anno, trovano sempre meno nefandezze.

Da una parte, sicuramente, le operazioni che vengono svolte hanno tolto tutta la ‘rumenta’ vecchia accumulata, ma anche l’educazione dei diportisti è migliorata nel tempo. Questa mattina sommozzatori e volontari si sono dati appuntamento sulla banchina del porto vecchio di buon ora per sensibilizzare la cittadinanza e amplificare il dibattito sulle tematiche ambientali.

Lo scopo della manifestazione è, come sempre, ripulire il fondale dello specchio acqueo all’interno del porto vecchio di Sanremo. La prima edizione, su iniziativa dell’associazione di pescatori sportivi dilettanti ‘U Luvassu’, aveva consentito di raccogliere svariati quintali di rifiuti e, successivamente, ha visto il coinvolgimento di altre realtà e associazioni, in primis il Consolato del Mare di Sanremo che ne ha assunto in seguito l’organizzazione.

‘Fondali puliti’ anche quest’anno è stato reso possibile grazie alla disponibilità del professionista Fabio Avagnina, che da numerosi anni collabora gratuitamente alla buona riuscita della manifestazione, e dei subacquei della Marina Militare di Genova. I soggetti che negli anni hanno dato il loro contributo a “Fondali puliti” sono: Consolato del Mare di Sanremo, A.P.S.D. U Luvassu, Yacht Club Sanremo, ASD Canottieri Sanremo, Lega Navale, I Deplastificati, Famija Sanremasca, ASD Il Timone, Circolo Velico Capoverde, Club per l’Unesco di Sanremo in collaborazione con Comune di Sanremo, Amaie Energia e Servizi e Capitaneria di Porto.

Alla fine delle operazioni sono stati portati via due cassonetti pieni di immondizia, tra cui vecchie cime, qualche nassa e rifiuti di vario genere. Ben lontani dai ritrovamenti di uno scooter, biciclette o altri ingombranti, gettati in fondo al mare. L’unica particolarità di quest’anno una batteria trovata sul fondale. La raccomandazione rimane sempre la stessa: "Tenete il mare pulito".