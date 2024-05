Gruppo europeo di cooperazione territoriale, riunione a Dolceacqua (Foto)

Dolceacqua ospita una riunione sul futuro Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). Si è svolta lo scorso mercoledì, il 22 maggio. Nel Borgo dei Doria si sono riuniti, su invito del sindaco Fulvio Gazzola, il presidente della Communauté della Riviera francese, il sindaco di Ventimiglia, la rappresentante del sindaco di Sanremo, nonché i sindaci dei comuni della Riviera française, italiani della Liguria e del Piemonte che formeranno il futuro GECT.

In questo incontro, che ha riunito una ventina di amministratori, è stata discussa la bozza degli statuti della futura entità, in particolare i grandi principi della governance, del finanziamento e dell'organizzazione. Un lavoro comune che ha permesso di costruire la base giuridica del GECT ma anche di riaffermare gli obiettivi e i settori d'azione. I partecipanti hanno ricordato che questo gruppo sarà un GECT di prossimità al servizio della popolazione e il cui ruolo principale sarà quello di facilitare la vita quotidiana dei quasi 200.000 abitanti francesi e italiani del bacino di vita transfrontaliero.

Sul sito del Castello Doria di Dolceacqua, gli amministratori hanno partecipato alle testimonianze del 'GECT GO' italo-sloveno e del 'GECT Alzette Belval' franco-lussemburghese. Queste esperienze hanno permesso ai rappresentanti eletti di cogliere meglio le sfide e le opportunità legate alla creazione di tale struttura, ispirandosi a modelli esistenti e ai loro successi.

L'incontro si è svolto alla presenza di Marianne Ziss, consigliere diplomatico presso il prefetto della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra; Laura Reynaud, sottosegretario delle Alpi Marittime, e Luca Fucini, console onorario di Francia per la provincia di Imperia. La loro partecipazione ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per le autorità. Gli obiettivi dei prossimi mesi sono: finalizzare la convenzione costitutiva e lo statuto del GECT entro la fine dell'anno, per un'attuazione operativa nel secondo semestre 2025.

"È un onore ospitare questa riunione sul futuro GECT nel mio comune dell'entroterra ligure" - dice Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua - "Questo rappresenta un messaggio forte per i piccoli comuni coinvolti, ciascuno dei quali é importante e necessario per il successo del progetto".

"Sono lieto di percepire questa volontà comune di procedere rapidamente verso la costituzione del GECT, nel nostro bacino di vita dove le interdipendenze sono così numerose e profonde da diventare identitaire" - afferma Yves Juhel, sindaco di Mentone e presidente della Communauté de la Riviera française.

Erano presenti anche i sindaci e gli amministratori di Beausoleil, Castillon, Gorbio, La Turbie, Sainte-Agnès, Saorge, Sospel, Tende, Vernante, Breil-sur-Roya, Camporosso, Bordighera, Ospedaletti, Olivetta San Michele, Pigna, Rocchetta Nervina, Sanremo, Triora e Ventimiglia.