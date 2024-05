Sanremo: prosegue spedito il cantiere di piazza Eroi, crono programma rispettato e scavo a oltre 6 metri (Foto)

Crono programma rispettato e scavi che stanno proseguendo senza particolari problemi, nel cantiere di piazza Eroi Sanremesi dove è in corso la costruzione del parcheggio sotterraneo.

In questi giorni la ditta incaricata sta effettuando gli scavi per favorire la posa dei puntoni del secondo ordine. E’ iniziata anche la posa dello ‘spritz beton’ sui fronti di scavo in modo da garantire la massima sicurezza nel corso dei lavori.

Mentre è stata avviata la realizzazione del cordolo in cemento armato intermedio per la successiva posa dei puntoni, sono state installate alcune pompe idrauliche per estrarre l’acqua. La direzione dei lavori, grazie anche al supporto della Protezione Civile di Sanremo, sta attuando i diversi sistemi di monitoraggio.