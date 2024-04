Zootecnia, il vice presidente Piana: “600 mila euro per il benessere animale”

In arrivo 600mila euro per il sostegno alle operazioni di “benessere animale” del PSR Liguria tramite la sottomisura 14.1. Ad annunciarlo il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Allevamento Alessandro Piana.



“Il contributo alla zootecnia ligure – spiega l’assessore Alessandro Piana – intende incentivare il miglioramento delle condizioni di vita degli animali negli allevamenti tramite 3 impegni sostanziali: corretto nutrimento e abbeveraggio, qualità della stalla con spazio adeguato e libero accesso agli spazi esterni. Tutto questo per valorizzare gli allevamenti responsabili, che con le loro scelte aziendali garantiscono anche prodotti di elevatissima qualità”.



Le domande potranno essere presentate sino alle ore 24 del 15 maggio. Informazioni e modalità saranno disponibili sul sito web regionale e su www.agriligurianet.it