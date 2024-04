E' l'ex ferroviere Uliano Cipriani l'uomo morto questa mattina per un malore sulla pista ciclabile

E' Uliano Cipriani, ex ferroviere di Ventimiglia, l'uomo di 65 anni morto stamani sulla ciclabile mentre stava viaggiando in bicicletta in corso Imperatrice a Sanremo, a causa di un malore.

L’uomo stava viaggiando a bordo del mezzo a due ruote, quando è stato visto cadere a terra. I presenti hanno chiesto l’intervento del 118, prontamente intervenuto con il personale medico ed un’ambulanza della Croce Rossa di Ospedaletti.

Per Cipriani, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Cipriani lascia la moglie Daniela e la sorella Fernanda. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo nella Sala del Commiato del crematorio di Sanremo.