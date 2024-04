Grande diorama di Bordighera 'sfrattato', Fulvio Debenedetti lancia appello per trovare una nuova location (Foto)

'Sfrattato' dalla storica sede della Società Mutuo Soccorso Pescatori a Bordighera Alta il grande diorama del centro storico. Una fedele riproduzione di 6,50 metri per 4,50 metri, realizzata a mano da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo, come polistirolo e cartone, che mostra come era la città delle palme nei primi anni del ‘900.

Fulvio Debenedetti, edicolante e consigliere comunale di minoranza a Bordighera che ha impiegato 3mila ore di lavoro per realizzare il grande diorama, ha lanciato così un appello sui social per cercare una nuova location per il plastico: "La decisione del nuovo direttivo della Società Mutuo Soccorso Pescatori nel centro storico di volere la sede completamente libera mi obbliga, a malincuore, a trovare una nuova sistemazione del grande diorama di Bordighera ai primi del '900. Chiedo, pertanto, cortesemente agli amministratori e ai cittadini se fosse possibile trovare un locale che lo possa ospitare. Se non si riuscisse a trovare nulla sarò costretto a breve allo smontaggio e al ricovero in un magazzino".

Il grande diorama è stato molto visitato, ammirato e apprezzato sia da cittadini che da turisti, italiani e stranieri, soprattutto nel periodo estivo. "Purtroppo, non ci saranno più da parte mia le aperture estive serali che tante persone in questi anni hanno apprezzato" - sottolinea - "Un avviso a tutti coloro che gentilmente mi avevano donato oggetti e ricordi personali per la sede, se aveste la volontà di riaverli contattatemi pure, sarà mia premura farveli riavere".