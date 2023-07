Bordighera diventa un diorama, la città nei primi anni del '900 (Foto e video)

A Bordighera Alta, in una sede ricca di storia, si può ammirare il grande diorama del centro storico. Una fedele riproduzione di 6,50 metri per 4,50 metri, realizzata a mano da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo, mostra come era la città nei primi anni del ‘900.

"Volevo costruire qualcosa su Bordighera, la mia città, e così ho fatto un grande diorama, che è un plastico che rappresenta come era la città ai primi del '900" - racconta Fulvio Debenedetti, edicolante e consigliere comunale di minoranza di Bordighera, che ha realizzato il grande diorama - "E' fatto con materiali di riciclo, polistirolo e cartone. Per realizzarlo ci sono volute circa 3mila ore di lavoro. Mi sono basato su foto d'archivio su come era Bordighera all'epoca per poterlo riprodurre fedelmente. Il diorama mostra il centro storico fino alla chiesetta di Sant'Ampelio. Oltre alle case del paese vi sono anche Villa Garnier, Villa Corte, il palazzo del comune che una volta era una scuola e il palazzo della Società Mutuo Soccorso Pescatori".

L'opera si può visitare, da luglio a settembre, tutti i giovedì e le domeniche sera dalle 20 alle 23 presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori, dove si possono ammirare anche foto storiche, barche e oggetti che riguardano il mare e la pesca. "Il grande diorama si può visitare durante le grandi manifestazioni organizzate in città oppure tutti i giovedì e le domeniche sera presso la sede storica della Società Mutuo Soccorso Pescatori che è nata nel 1913 per portare avanti la tradizione e la storia della pesca e dei pescatori di Bordighera. In molti sono venuti a vedere sia la sede che il diorama che, ogni volta, affascina sia i bordigotti che i turisti" - fa sapere Debenedetti - "L’ingresso è libero".